Neonato morto all' ospedale | indagati otto operatori sanitari

La Procura di Pordenone ha iscritto nel registro degli indagati otto operatori sanitari nell’ambito dell'inchiesta sulla morte di un neonato avvenuta all'ospedale di Portogruaro. L'episodio si è verificato sabato 10 gennaio e riguarda il decesso di un bambino, figlio di una coppia di Fiume Veneto. La vicenda è ora al centro di approfondimenti giudiziari per chiarire le eventuali responsabilità coinvolte.

Sono otto gli operatori sanitari iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Pordenone nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di un neonato, figlio di una coppia di Fiume Veneto, deceduto sabato 10 gennaio scorso all’ospedale di Portogruaro. L’iscrizione è un atto dovuto in vista dell’autopsia — un accertamento tecnico irripetibile — in programma per venerdì 16 gennaio, che consentirà agli indagati di nominare difensori e consulenti di parte. Il pubblico ministero ha incaricato il medico legale Antonello Cirnelli di eseguire l’esame autoptico, coadiuvato da Pantaleo Greco, direttore di Ginecologia dell’ospedale Sant’Anna di Ferrara, e da Marny Fedrigo, anatomo-patologa dell’Università di Padova. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

