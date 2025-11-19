Bambino di 8 anni trovato morto in casa a Calimera Lecce È il figlio della donna annegata a Torre dell’Orso
Roma, 18 novembre 2025 - Il corpo di un bambino di 8 anno è stato trovato in casa nella tarda serata di oggi a Calimera, in provincia di Lecce. Si tratterebbe del figlio della donna il cui cadavere era stato scoperto in mare nel pomeriggio a Torre dell'Orso a circa 20 chilometri da Calimera. A dare l'allarme è stato l'ex marito. Il piccolo ha alcune ferite sul corpo. Le indagini sono condotte dai carabinieri. La donna era stata trovata in mare n el pomeriggio da un sub al largo di Torre dell'Orso, località marina di Melendugno. Il sub ha subito inviato la segnalazione alla Capitaneria di porto che ha recuperato il corpo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
