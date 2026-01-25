Nel paese multietnico | È l’ora di classi-ponte per chi ha deficit di lingua

Nel contesto di un paese sempre più multietnico, si rende urgente l’istituzione di classi-ponte dedicate a chi affronta difficoltà linguistiche. Questa misura, fondamentale per favorire l’inclusione e l’integrazione, permette a studenti e adulti di migliorare le proprie competenze linguistiche e di partecipare attivamente alla vita sociale e culturale. È un passo importante per promuovere un ambiente più equo e accogliente per tutti.

PORTOMAGGIORE (Ferrara) Muhammad Ashraf, 70 anni, non avrebbe immaginato mai quello che sarebbe successo con quella sua frase a Portomaggiore, 2.871 stranieri, 12.348 abitanti che si alzano la mattina, vanno a lavorare, i bimbi a scuola, la sera magari a casa davanti alla tv. "Donna libera come p.a", lui che si è professato più o meno imam – "Io fare preghiera" – davanti alle telecamere di una tv. Quella parola, mesi fa, un macigno che ancora rotola. In piazza con i cartelli "sono donna, sono libera", prima gli italiani – la sera – poi i pakistani, la domenica mattina. Accuse al veleno tra i politici, centrodestra versus centrosinistra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

