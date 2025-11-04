Chi ha i pieni poteri nel nostro Paese

Il referendum sulla riforma della giustizia sarà un caso molto interessante di studio del costume, della comunicazione, della politica. Per la prima volta negli ultimi quarant’anni l’opinione pubblica non ha più fiducia nelle toghe, ma il rapporto tra la magistratura e il giornalismo è più saldo che mai, al pari delle relazioni con il piccolo establishment dell’alta burocrazia, dell’industria, della finanza. Il giudice nei confronti di questi soggetti fa valere un potere di ricatto potenziale mostruoso: i fili della giustizia non si toccano, altrimenti resti fulminato. Questo rapporto, nel caso del giornalismo, è addirittura simbiotico: il magistrato è una fonte, il giornalista dipende da quella fonte, ergo quella fonte è intoccabile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Chi ha i "pieni poteri" nel nostro Paese

Scopri altri approfondimenti

Ci sono tanti motivi per criticare nel merito la riforma di Nordio, ma la segretaria del Pd ha scelto di lanciare l'allarme democratico accusando Meloni di volere i «pieni poteri». Ridicola (di Leone Grotti) https://www.tempi.it/schlein-riforma-giustizia-casino - facebook.com Vai su Facebook

Il sottosegretario #Mantovano risponde alle accuse dei magistrati contrari alla riforma della Giustizia: "I pieni poteri non li ha la politica ma i giudici che fermano le opere" - X Vai su X

Mantovano rilancia sulla responsabilità dei giudici: “Ha pieni poteri chi blocca la politica” - "Pieni poteri sono di chi per via giudiziaria blocca la politica dell'immigrazione impedendo le espulsioni perché nessuno Stato tra quelli di provenienza dei migranti irregolari è sicuro. Riporta msn.com

Giustizia, Mantovano: pieni poteri? Sono di chi blocca espulsioni - I 'pieni poteri' non sono quelli che vuole il governo ma i 'pieni poteri sono di chi per via giudiziaria blocca ... Da notizie.tiscali.it

Schira: 'La Juve ha fatto la sua scelta, triennale a Conte e pieni poteri per lui' - Secondo le ultime indiscrezioni rivelate su Youtube dal giornalista Nicolò Schira, i dirigenti della Juventus avrebbero già scelto di affidare la panchina del club bianconero per tre anni ad Antonio ... it.blastingnews.com scrive