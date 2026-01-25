Durante il secondo giorno di negoziati ad Abu Dhabi tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, si è delineata una nuova fase diplomatica caratterizzata da colloqui diretti. Questo cambiamento indica un approccio più diretto tra le parti coinvolte, con l’obiettivo di favorire un dialogo più efficace e costruttivo. La considerazione di questa evoluzione rappresenta un elemento importante nel contesto delle trattative internazionali in corso.

Inverno generale Dalla due giorni di Abu Dhabi non arriva la svolta, ma le parti la definiscono «costruttiva» e si riconvocano per il primo febbraio Inverno generale Dalla due giorni di Abu Dhabi non arriva la svolta, ma le parti la definiscono «costruttiva» e si riconvocano per il primo febbraio Il dato principale che possiamo trarre dal secondo giorno di colloqui ad Abu Dhabi tra Ucraina, Russia e Stati uniti è che si è aperta una nuova fase diplomatica. Tutte le parti hanno definito i colloqui «costruttivi», nonostante Mosca abbia insistito sul fatto che «la questione territoriale rimane la più complessa» e «il ritiro delle forze armate ucraine dal Donbass è importante e si stanno prendendo in considerazione diversi parametri di sicurezza al riguardo». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Negoziati sull’Ucraina in una nuova fase: d’ora in poi colloqui diretti

Ucraina-Russia, concluso il secondo round di negoziati. Zelensky: “Colloqui costruttivi”Si è concluso il secondo round di negoziati tra Ucraina e Russia ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti.

Ucraina, finito il secondo round di negoziati ad Abu Dhabi. Zelensky: «Colloqui costruttivi»La delegazione ucraina ha concluso a Abu Dhabi il secondo round di negoziati, definendoli “costruttivi”.

Inizia la battaglia per Huliaipole, l'Ucraina evacua i residenti

La matematica della guerra in Ucraina: «Dobbiamo uccidere 50.000 soldati russi al mese»Le notizie di sabato 24 gennaio sul conflitto in Ucraina, in diretta. Oggi ad Abu Dhabi secondo giorno di negoziati di Russia, Ucraina e Stati Uniti per porre fine alla guerra che dura da quasi quattr ... corriere.it

Ad Abu Dhabi iniziati i negoziati formali Mosca-Usa-Ucraina. 'Proseguiranno per 2 giorni'Il Donbass al centro del vertice con Mosca e Washington. L'Ue: 'Pieno sostegno a Kiev, 200 miliardi dall'inizio della guerra'. La Commissione risponde alle critiche del presidente ucraino (ANSA) ... ansa.it

Negoziati sull'Ucraina ad Abu Dhabi: i membri della delegazione russa, guidati dal capo del GRU Kostyukov, sono tornati in hotel. Le trattative trilaterali Russia-USA-Ucraina sono concluse. - facebook.com facebook

Il nostro gr ore 14 bit.ly/4bMj7Jh Sull’ Ucraina negoziati diretti ad Abu Dhabi Washington-Mosca-Kiev. La Russia continua a pretendere il Donbass Il Papa : promuovere i valori cattolici per un’Europa più pacifica. In Quaresima Leone visiterà 5 parro x.com