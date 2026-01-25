Negoziati sull’Ucraina in una nuova fase | d’ora in poi colloqui diretti

Durante il secondo giorno di negoziati ad Abu Dhabi tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, si è delineata una nuova fase nei colloqui. Da ora in avanti, si privilegiano incontri diretti tra le parti coinvolte, segnando un cambiamento rispetto alle precedenti modalità di confronto. Questa evoluzione potrebbe influire sugli sviluppi futuri e sulla ricerca di una soluzione diplomatica al conflitto.

Inverno generale Dalla due giorni di Abu Dhabi non arriva la svolta, ma le parti la definiscono «costruttiva» e si riconvocano per il primo febbraio Inverno generale Dalla due giorni di Abu Dhabi non arriva la svolta, ma le parti la definiscono «costruttiva» e si riconvocano per il primo febbraio Il dato principale che possiamo trarre dal secondo giorno di colloqui ad Abu Dhabi tra Ucraina, Russia e Stati uniti è che si è aperta una nuova fase diplomatica. Tutte le parti hanno definito i colloqui «costruttivi», nonostante Mosca abbia insistito sul fatto che «la questione territoriale rimane la più complessa» e «il ritiro delle forze armate ucraine dal Donbass è importante e si stanno prendendo in considerazione diversi parametri di sicurezza al riguardo». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Durante il secondo giorno di negoziati ad Abu Dhabi tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, si è delineata una nuova fase diplomatica caratterizzata da colloqui diretti.

Si è concluso il secondo round di negoziati tra Ucraina e Russia ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti.

Inizia la battaglia per Huliaipole, l'Ucraina evacua i residenti

