Naufragio in Egeo morta donna e bimbo

Un naufragio nel Mar Egeo ha causato la morte di una donna e di un bambino, ritrovati al largo dell'isola di Ikaria. L’incidente ha coinvolto un barcone con oltre 50 migranti a bordo, evidenziando ancora una volta le difficili condizioni di chi tenta di raggiungere le coste europee in cerca di sicurezza e migliori prospettive.

10.45 Una donna e un bambino sono stati trovati morti al largo dell'isola greca di Ikaria, nel nord del Mar Egeo, dopo il naufragio di un barcone con a bordo oltre 50 migranti. 50 sono stati salvati dalla guardia costiera. Difficili i soccorsi a causa dei forti venti forza 6. Ikaria è vicino alle coste ovest della Turchia, da dove partono persone in cerca di asilo nella Unione europea. Altre tre imbarcazioni partite dalla Tunisia: "Almeno 50 scomparsi nelle acque".Un sopravvissuto portato a Malta Senza esito le ricerche dei naufraghi.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

