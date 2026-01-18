Kiev | morta 20enne ferito bimbo di 7

Un attacco con un drone nemico ha colpito un’abitazione a Kharkiv, causando la morte di una donna di 20 anni e il ferimento di un bambino di 7 anni. La notizia, comunicata dal sindaco Igor Terekhov, evidenzia la gravità della situazione nella regione, segnando un ulteriore episodio di violenza nel contesto del conflitto in Ucraina.

Raid in Ucraina, morta 20enne a Kharkiv

