Naufragio nel Mediterraneo centrale un solo superstite | Ho visto sparire in mare almeno 50 persone

Un naufragio nel Mediterraneo centrale ha causato la perdita di almeno 50 persone, secondo testimonianze. Un solo sopravvissuto è stato salvato e trasferito a Malta dalla motonave Star, che ha operato in acque internazionali. La tragedia evidenzia ancora una volta la pericolosità delle rotte migratorie e la complessità delle operazioni di soccorso nel Mediterraneo.

Salvato un migrante e trasferito a Malta. Un migrante è stato tratto in salvo in acque internazionali dalla motonave Star, che ha successivamente condotto il sopravvissuto a Malta. L'uomo ha riferito alle autorità che almeno 50 persone sarebbero scomparse in mare in seguito a un naufragio avvenuto lo scorso venerdì nel Mediterraneo centrale. Ricerche senza risultati al largo di Lampedusa. A partire dalla serata di venerdì, la Capitaneria di porto di Lampedusa ha avviato le operazioni di ricerca nella zona indicata dal sopravvissuto come luogo dell'incidente. Le perlustrazioni, però, non hanno dato alcun esito, e al momento non risultano ritrovamenti.

Naufragio di migranti nel Mediterraneo, oltre 50 morti in mare e un solo superstite gravissimoUn tragico naufragio nel Mediterraneo centrale ha causato la perdita di almeno 50 vite.

Migranti, naufragio nel Mediterraneo: almeno 50 morti e un sopravvissutoL'unico superstite è stato portato a Malta. A darne notizia la ong Alarm phone, che da giorni aveva dato l'allarme per l'imbarcazione di cui si erano perse le tracce

Migrante salvato da nave, 'almeno 50 scomparsi nelle acque'(ANSA) - LAMPEDUSA, 25 GEN - Un migrante è stato salvato in acque internazionali dalla motonave Star che lo ha sbarcato a Malta e ha raccontato che almeno 50 persone sono morte lo scorso venerdì in un

