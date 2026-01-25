Durante il Sundance Film Festival, Natalie Portman ha commentato le azioni dell’ICE e le politiche contro i migranti, definendole scandalose. L’attrice ha espresso solidarietà verso le persone senza documenti e criticato le iniziative di Trump e Kristi Noem, sottolineando la necessità di fermare queste pratiche. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto di un dibattito acceso sulla gestione delle politiche migratorie negli Stati Uniti.

“Quello che Trump, Kristi Noem (segretario alla sicurezza interna) e l’Ice stanno facendo ai nostri cittadini e alle persone prive di documenti è scandaloso e deve finire”: lo ha detto l’attrice Natalie Portman, sul tappeto rosso del Sundance film festival, a Park City, in Utah, dove è in gara con “The Gallerist”. Lo scrive il Guardian. Per Olivia Wilde, “The Invite”, l’uccisione di Alex Pretti è “incomprensibile, forse abbiamo un governo che in qualche modo cerca di trovare delle scuse e di legittimarlo, ma noi americani non lo facciamo” L'articolo Natalie Portman contro l’Ice al Sundance Film Festival. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Natalie Portman contro l’Ice al Sundance Film Festival. Olivia Wilde: “Uccisione Alex Pretti? Incomprensibile”

Natalie Portman e Olivia Wilde si schierano contro gli agenti federali dell'ICE: "Stanno uccidendo le persone"Natalie Portman e Olivia Wilde hanno espresso preoccupazione per le azioni degli agenti ICE, definendole responsabili di morti e ingiustizie.

Minneapolis, proteste contro l'Ice dopo l'uccisione di Alex Pretti: "Resistere non è un crimine"A Minneapolis, circa mille persone si sono radunate in un parco per protestare contro l'Ice, a seguito dell’uccisione di Alex Pretti da parte di un agente federale dell’immigrazione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Natalie Portman: Guardo i film con i miei figli, cerco storie che li ispirino; Il film della figlia di Depp con Natalie Portman attira l'attenzione a Venezia (Foto/Video); Natalie Portman critica la brutalità dell'ICE: Impossibile non parlarne, deve finire adesso; Razzie Awards, ecco le nomination dei peggiori film ed attori dell'anno.

Natalie Portman e Jenna Ortega al Sundance contro l'ICE: Governo abusivo e totalitarioLeggi su Sky TG24 l'articolo Natalie Portman e Jenna Ortega al Sundance contro l'ICE: 'Governo abusivo e totalitario' ... tg24.sky.it

Natalie Portman e Olivia Wilde si schierano contro gli agenti federali dell'ICE: Stanno uccidendo le personeA smuovere il Sundance 2026 non è stato un film shock, ma la realtà: il recente omicidio di un uomo da parte di agenti federali e la protesta frontale di due voci hollywoodiane come Natalie Portman e ... movieplayer.it

Attrici al Sundance, "quello che succede a Minneapolis è scandaloso". Natalie Portman e Olivia Wilde sul tappeto rosso criticano il governo Trump #ANSA - facebook.com facebook

Attrici al Sundance, "quello che succede a Minneapolis è scandaloso". Natalie Portman e Olivia Wilde sul tappeto rosso criticano il governo Trump #ANSA x.com