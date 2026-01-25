Nasce Il canto dell’Arena | Luca Ward firma il nuovo ruggito dell’Arena Volley

È stato presentato “Il canto dell’Arena”, un nuovo inno dedicato all’Arena Volley, interpretato dalla voce di Luca Ward. Questo brano intende rappresentare e rafforzare la presenza della pallavolo femminile, offrendo un simbolo di identità e unione per la squadra e i tifosi. L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione dello sport femminile, con un’attenzione particolare alla cultura e alla musica come strumenti di coinvolgimento e supporto.

Il Gladiatore scende in campo: nasce un inno che rompe il silenzio sulla pallavolo femminile con la voce più iconica. Il Gladiatore scende in campo: nasce un inno che rompe il silenzio sulla pallavolo femminile con la voce più iconica del cinema italiano Il mondo della pallavolo femminile veneta ha appena scoperto una nuova, potentissima frequenza sonora capace di trasformare il parquet in un vero teatro epico. Arena Volley Verona ha infatti presentato ufficialmente “Il Canto dell’Arena”, un brano che promette di diventare molto più di una semplice sigla sportiva da palazzetto. A rendere questo progetto un caso mediatico è la partecipazione straordinaria di Luca Ward, l’uomo che ha prestato la voce a Massimo Decimo Meridio. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Nasce “Il canto dell’Arena”: Luca Ward firma il nuovo ruggito dell’Arena Volley Leggi anche: LIVE Monza-Trento, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizia il match dell’Opiquad Arena! La "prima" dell'Arena Santa Giulia: il debutto dell'hockey nel tempio del ghiaccioL’Arena Santa Giulia ha ospitato la sua prima manifestazione, segnando il debutto ufficiale nel mondo dell’hockey su ghiaccio. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Nasce il Patto per la tutela della salute mentale dei bambini; Italia – Fate quello che vi dirà: un nuovo inno ispirato alla Strenna 2026 - ANS; Arena Volley Verona ha un nuovo inno: ‘Il Canto dell’Arena’; Lamante: fuori il singolo Un canto nuovo. Arena Volley Verona ha un nuovo inno: ‘Il Canto dell’Arena’Tutto nasce da una telefonata tra il Presidente di Arena Volley, Fabio Tosi, e Giovanni Danieli, autore di musica e testi nonché genitore di due giovani atlete della societa’. Quell’input iniziale è ... giornaleadige.it Salvaguardia del canto a tenore, nasce il progetto AmparuPresentato oggi nella sede dell'Assessorato della Pubblica Istruzione il progetto Amparu, un'articolata azione strategica dedicata all'attuazione e all'aggiornamento del Piano di salvaguardia del ... ansa.it BELLA CIAO NON È UN INNO DI PARTE: IL PROF RAVAGNAN FA CHIAREZZA Dopo gli episodi inquietanti avvenuti in città, il professor Sergio Ravagnan interviene per ristabilire verità storica e memoria civile. Bella Ciao nasce come canto popolare della Re - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.