LIVE Monza-Trento Superlega volley 2026 in DIRETTA | inizia il match dell’Opiquad Arena!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL MATCH! 18.00 Siamo agli annunci delle squadre, manca pochissimo all’inizio del match. 17.57 Le squadre prendono il centro del campo per i saluti di rito. 17.55 Cinque minuti al via! Sta per terminare il riscaldamento. 17.53 Intanto Civitanova ha chiuso per 3-1 il suo match contro Piacenza, terminando qui il suo anno solare in campionato. 17.50 Mancano dieci minuti all’inizio del match, le due squadre stanno ultimando il riscaldamento. 17.48 Per Trento le vittorie di fila sono otto in campionato, mentre in stagione sono precisamente nove considerando la Champions League: l’ultima sconfitta della squadra di Michieletto risale al 2 novembre di quest’ann0, per 3-1 contro Verona. 🔗 Leggi su Oasport.it
