Alla vigilia della sfida contro la Juventus all’Allianz Stadium, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha commentato la situazione della squadra, sottolineando la rosa ridotta e la volontà di dare il massimo. Ha inoltre parlato delle strategie di mercato e della situazione di alcuni giovani, offrendo un quadro chiaro e diretto della fase attuale della squadra in vista della partita di Serie A.

Napoli, Manna prima della Juve: «Rosa cortissima, ma daremo tutto. Su Giovane e il mercato.»"> Alla vigilia del big match dell’Allianz Stadium contro la Juventus, valido per la 22ª giornata di Serie A, a fare il punto in casa Napoli è stato il direttore sportivo Giovanni Manna, intervenuto ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima del fischio d’inizio. Una sfida delicata per gli azzurri, chiamati a reagire dopo il passo falso in Champions League e a difendere la propria posizione nella corsa alle prime quattro. “Siamo al minimo storico, ma non è un problema” Manna non si nasconde e affronta subito il tema più caldo, quello dell’emergenza numerica: «È da tanto che combattiamo con una rosa corta, oggi siamo al minimo storico ma non è un problema. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Napoli-Juve, è sfida sul mercato: Manna accelera per il classe 2003 della Serie ANapoli e Juventus si contendono Arthur Atta, centrocampista francese dell’Udinese, nel mercato estivo.

