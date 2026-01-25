Napoli con 18 assenti | Vergara titolare contro la Juve

Il Napoli si prepara a sfidare la Juventus domenica 25 gennaio alle 20:45, con 18 assenti tra cui alcuni titolari. In assenza di diverse figure chiave, la scelta di Vergara come titolare rappresenta una soluzione obbligata per la formazione partenopea, che affronta questa partita in condizioni difficili. La gara si preannuncia impegnativa e sarà importante capire come la squadra reagirà a queste assenze.

CONTE SENZA SCELTA: VERGARA TITOLARE. Il Napoli affronta la Juventus (domenica 25 gennaio, ore 20:45) in condizioni critiche. Antonio Conte deve rinunciare a pilastri come Rrahmani, Politano, De Bruyne e Neres, oltre al lungodegente Anguissa. In porta Meret dovrebbe stringere i denti per sostituire un acciaccato Milinkovic-Savic. La scelta obbligata in attacco ricade sul giovane Antonio Vergara, che agirà sulla trequarti con Elmas. Convocato in extremis il nuovo acquisto Giovane: andrà in panchina senza aver mai svolto un allenamento con la squadra. Rosa ridotta a meno di 18 effettivi reali. 18 assenti! Napoli con Vergara titolare contro la Juve Chi gioca in Juventus-Napoli? Quanti infortunati ha Conte. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

Napoli, sorpresa Conte: contro il Sassuolo sarà turnover. Out Neres, Vergara titolare

Il Napoli perde anche Lobotka, contro la Juve ipotesi Elmas o Vergara

