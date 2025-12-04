Tempo di lettura: 2 minuti Un’altra tegola si abbatte sul centrocampo del Napoli che – in vista della sfida alla Juventus – si ritrova improvvisamente senza Lobotka che va ad aggiungersi ad una infermeria già affollata. Ora a centrocampo Conte ha a disposizione un solo uomo di ruolo, McTominay, visto che sono già out da tempo De Bruyne, Gilmour e Anguissa. Non è bastato a Conte preservare lo slovacco in Coppa Italia tenendolo in panchina: “Nel corso dell’attivazione pre-gara di ieri – spiega la nota del club – Lobotka ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra “. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Napoli perde anche Lobotka, contro la Juve ipotesi Elmas o Vergara