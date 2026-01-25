Nadia Battocletti vince il World Cross Country Tour! La migliore al mondo nelle corse campestri trofeo difeso

Nadia Battocletti si è aggiudicata il titolo nel World Athletics Cross Country Tour, il principale circuito internazionale dedicato alle corse campestri. Con questa vittoria, conferma la sua posizione tra le atlete più competitive nel panorama mondiale delle corse di resistenza. La sua prestazione rappresenta un importante risultato per l’atletica italiana e per la disciplina a livello internazionale.

Nadia Battocletti ha vinto il World Athletics Cross Country Tour, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle corse campestri. Per la seconda volta consecutiva, la fuoriclasse trentina è risultata la miglior interprete tra fango, erba, sterrati a livello mondiale! Dopo il trionfo conseguito un anno fa, l’argento olimpico e mondiale dei 5.000 metri ha blindato la prima posizione nella speciale classifica con un tris di successi davvero rimarchevoli siglati negli ultimi due mesi. L’azzurra si è infatti imposta in due eventi di livello gold, ovvero la prestigiosa Classica di Atapuerca lo scorso 23 novembre e l’ambitissimo Campaccio (dove oggi ha dettato legge, firmando uno splendido bis a distanza di un anno in quel di San Giorgio su Legnano), e in più si è laureata Campionessa d’Europa il 14 dicembre a Lagoa per la seconda volta di fila: un totale di 3. 🔗 Leggi su Oasport.it

Nadia Battocletti guida la classifica del World Cross Country Tour, il principale circuito internazionale dedicato alla corsa campestre.

Nadia Battocletti guida la classifica generale del World Cross Country Tour, il prestigioso circuito internazionale di corsa campestre.

