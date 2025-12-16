Nadia Battocletti in testa al World Cross Country Tour! Campaccio decisivo ma attenzione a Shimket
Nadia Battocletti guida la classifica generale del World Cross Country Tour, il prestigioso circuito internazionale di corsa campestre. La vittoria al Campaccio si è rivelata determinante, posizionandola in testa alla graduatoria, con ancora sfide avvincenti all'orizzonte.
Nadia Battocletti è balzata in testa alla classifica generale del World Cross Country Tour, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alla corsa campestre. La fuoriclasse trentina si è meritata il primo posto dopo essersi confermata Campionessa d’Europa, dominando la gara disputata domenica pomeriggio a Lagoa (Portogallo) e bissando così il titolo conquistato dodici mesi fa. L’azzurra svetta con 3.700 punti all’attivo: 1.240 per il successo nella rassegna continentale e altri 1.240 per l’affermazione al prestigioso Cross di Atapuerca, 1.220 per la seconda piazza conseguita nell’altra grande Classica di Alcobendas. Oasport.it
Nadia Battocletti correre di testa - adidas RW Academy
Nadia Battocletti in testa al World Cross Country Tour! Campaccio decisivo, ma attenzione a Shimket - Nadia Battocletti è balzata in testa alla classifica generale del World Cross Country Tour, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alla ... oasport.it
Quando corre Nadia Battocletti oggi agli Europei di cross 2025: orario, tv, streaming - Oggi Nadia Battocletti si presenterà con tutti i favori del pronostico agli Europei di Cross e punterà a conquistare il secondo titolo continentale ... oasport.it
Nadia Battocletti senza limiti La campionessa trentina, già regina in pista, su strada e nel cross, nel 2026 proverà a fare bene anche nelle gare al coperto per la prima volta in carriera - facebook.com facebook
Per chiudere il discorso. Se dirigenti Tv e dirigenti sportivi lavorassero di comune accordo, il ragionamento sarebbe: quando corre Nadia #Battocletti Calendario alla mano, vediamo se mandarla su Rai2/3/RaiSportHD (RaiPlay di default)/Altri canali in chiaro. x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.