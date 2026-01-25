Musica indie cantautori e tanta Palestina

La scena musicale indie italiana si arricchisce di nuovi talenti che uniscono elementi di cantautorato e pop, offrendo un ascolto autentico e raffinato. Tra queste voci emergenti, si distingue un’artista di grande talento nel panorama indie-rock, affiancata da una delle più promettenti nel nuovo cantautorato. Contestualmente, l’attenzione si estende anche alla Palestina, tema presente in molte delle produzioni di questa scena, che riflette un impegno sociale e culturale.

Gli intrecci tra canzone d'autore e pop nei nuovi artisti italiani della scena indipendente. Una delle voci più belle del panorama indie-rock, affiancata da una delle voci più interessanti del nuovo cantautorato. E ancora, una serata con le hit più famose degli anni Duemila, 3 cortometraggi che puntano sull'ironia e un incontro in cui parlare di Palestina assieme all'autrice di un romanzo che nasce dal suo vissuto personale. Musica e impegno nella nuova settimana del Tambourine di Seregno. Il circolo di via Tenca aprirà i battenti martedì per l'incontro dal titolo 'Gli occhi della Palestina': dalle 21. Inediti & Musica Indie: una serata live tra canzoni originali e reinterpretazioni del panorama IndieIl 13 gennaio 2026, alle 21:30, il Craft Bellini ospiterà Inediti & Musica Indie, un evento dedicato a performance di canzoni originali e reinterpretazioni del panorama Indie. Dal rock ai cantautori, un 2026 tutto in musicaIl 2026 si apre con un calendario di concerti tra Ancona e Senigallia, offrendo un'ampia scelta di eventi musicali. A BAD DAY - Sara Ardizzoni & Egle Sommacal – Indie Night Due chitarre elettriche che non suonano come ti aspetti. A Bad Daynasce nel 2024 come spazio di espressione e ricerca sonora: un duo che attraversa musica classica contemporanea, elettronica

