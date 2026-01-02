Dal rock ai cantautori un 2026 tutto in musica

Il 2026 si apre con un calendario di concerti tra Ancona e Senigallia, offrendo un’ampia scelta di eventi musicali. Dalla musica rock ai cantautori, la prima metà dell’anno propone appuntamenti per diversi stili e preferenze. Un’occasione per vivere la musica dal vivo e scoprire nuovi artisti, in un contesto che valorizza la scena locale e regionale.

Si annuncia una prima metà del nuovo anno ricca di concerti tra Ancona e Senigallia. E a scorrere la lista ce n'è davvero per tutti i gusti. Il Mamamia di Senigallia, ad esempio, passa da Mecna (17 gennaio), uno dei rapper più amati dai giovani, a Francesco De Gregori (27 gennaio), cantautore storico che ha segnato almeno quattro decenni di musica d'autore italiana e il 7 marzo ecco i Marlene Kuntz. A fare la parte del leone è però il Teatro delle Muse di Ancona, dove il 7 febbraio torna la PFM con il suo nuovo tour 'Doppia traccia', che coniuga due mondi che da anni affascinano i fan della nostra prog band più famosa al mondo.

Per un 2026 a tutta musica. Fermento per il nuovo album di Geolier: “Tutto è possibile” uscirà il 16 gennaio - Si preannuncia un anno denso di musica e anticipiamo alcune delle novità discografiche previste per far ripartire la macchina della musica italiana. corriereadriatico.it

Ben Harper al Musart Festival 2026 - Domenica 28 giugno l’artista californiano sarà in concerto con The Innocent Criminals al Parco Mediceo di Prat ... controradio.it

Il Volo World Tour 2026 - USA

Andrea Sannino #musicaitaliana #musica #music #italia #sanremo #cantautore #canzoni #live #livemusic #love #instamusic #cantante #rock #italianmusic #indieitalia #canzoniitaliane #pop #rapitaliano #singer #italy #radio #rap #cantautori #cantautoriitalian - facebook.com facebook

