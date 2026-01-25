Muore sullo slittino a 14 anni maxi risarcimento per la famiglia | era figlio del killer di Fidene
Il tribunale di Bolzano ha stabilito un risarcimento di 630mila euro ai familiari di un ragazzo di 14 anni, figlio di Claudio Campiti, noto per essere il killer di Fidene. La decisione si basa sulla responsabilità relativa alla morte del giovane avvenuta nel 2012 durante una discesa con lo slittino. Questa sentenza evidenzia le implicazioni legali e le responsabilità connesse a quell’incidente.
Il tribunale di Bolzano riconosce 630mila euro ai familiari del figlio di Claudio Campiti, morto a 14 anni nel 2012. Il padre non è tra i risarciti.🔗 Leggi su Fanpage.it
Morto sulle piste da sci a 14 anni il figlio del killer di Fidene. Alla famiglia 630 mila euro, al papà nullaUn ragazzo di 14 anni è morto mentre scendeva con lo slittino sulla pista della Crode Rossa, a Sesto Pusteria.
Morì in slittino, dopo 13 anni risarcita la famiglia. È la tragedia che segnò il futuro killer di FideneDopo oltre tredici anni dall’incidente sulla pista da slittino di Croda Rossa, si conclude con un risarcimento di 630.
Argomenti discussi: ORA SU RADIO PIU-ASCOLTA QUI: IN DIRETTA CON LA RASSEGNA STAMPA LOCALE, ALLE 8 05 DEL MATTINO.
Muore sullo slittino a 14 anni, maxi risarcimento per la famiglia: era figlio del killer di FideneSaranno risarciti con 630mila euro i familiari del ragazzo romano di 14 anni morto nel marzo 2012 a Sesto Pusteria in una tragica discesa in slittino sulla pista della Croda Rossa. Il 14enne era il ... fanpage.it
Morì sullo slittino a Sesto Pusteria: risarcimento di 630mila euro alla famiglia di Romano Campiti, figlio del killer di FideneIl giovane morì sulla pista da slittino della Croda Rossa, a Sesto Pusteria, nel 2012. Aveva 14 anni. La rabbia del padre omicida scritta sulla lapide del ragazzo ... roma.corriere.it
Tragico incidente a Ragusa: muore un giovane di 19 anni, c'è anche un ferito grave - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.