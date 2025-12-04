Muore in uno stagno ghiacciato per salvare il suo cane | l'animale sopravvive

Il 69enne Philip Hoover muore in Indiana dopo essersi tuffato in uno stagno ghiacciato per salvare il suo cane: è riuscito a salvarlo a costo della propria vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

