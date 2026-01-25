Muore annegando nel canale si era tuffato per salvare il cane

Enea Tonoli, di 46 anni, è deceduto il 24 gennaio nel canale Virgilio mentre tentava di salvare il suo cane, che era accidentalmente caduto in acqua. La sua uscita per una semplice passeggiata si è conclusa in tragedia, lasciando sconvolta la comunità. La morte è avvenuta a causa di un annegamento durante il tentativo di soccorso.

Enea Tonoli è deceduto a 46 anni nel canale Virgilio, tra le campagne di Olfino a Monzambano, al confine con la provincia di Verona. L'animale è stato ritrovato vivo più a valle Era uscito per una semplice passeggiata e purtroppo non ha più fatto ritorno a casa. Enea Tonoli ha perso la vita a 46 anni nella tarda serata di ieri, 24 gennaio, nel tentativo di soccorrere il proprio cane, caduto accidentalmente nelle acque del canale Virgilio. La tragedia si è consumata nelle campagne non lontano dalla frazione di Olfino, nel Mantovano, in un punto situato a metà strada tra Monzambano e Valeggio sul Mincio.🔗 Leggi su Veronasera.it

