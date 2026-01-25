Muore annegando nel canale si era tuffato per salvare il cane

Da veronasera.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Enea Tonoli, di 46 anni, è deceduto il 24 gennaio nel canale Virgilio mentre tentava di salvare il suo cane, che era accidentalmente caduto in acqua. La sua uscita per una semplice passeggiata si è conclusa in tragedia, lasciando sconvolta la comunità. La morte è avvenuta a causa di un annegamento durante il tentativo di soccorso.

Enea Tonoli è deceduto a 46 anni nel canale Virgilio, tra le campagne di Olfino a Monzambano, al confine con la provincia di Verona. L'animale è stato ritrovato vivo più a valle Era uscito per una semplice passeggiata e purtroppo non ha più fatto ritorno a casa. Enea Tonoli ha perso la vita a 46 anni nella tarda serata di ieri, 24 gennaio, nel tentativo di soccorrere il proprio cane, caduto accidentalmente nelle acque del canale Virgilio. La tragedia si è consumata nelle campagne non lontano dalla frazione di Olfino, nel Mantovano, in un punto situato a metà strada tra Monzambano e Valeggio sul Mincio.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

Muore annegato nel canale: si era tuffato per salvare il caneUn uomo di 46 anni è deceduto nel canale Virgilio a Monzambano, nelle campagne del Basso Garda, dopo essersi tuffato per salvare il proprio cane.

Si tuffa nel canale a Monzambano per tentare di salvare il cane, ma non riesce a tornare a riva: morto 46enneUn uomo di 46 anni ha perso la vita nel canale Virgilio a Monzambano, Mantova, dopo essersi immerso in acqua nel tentativo di salvare il proprio cane.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Davide Spunton scivola nel canale mentre pesca e muore annegato a 27 anni: sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso.

muore annegando nel canaleDavide Spunton scivola nel canale mentre pesca e muore annegato a 27 anni: sarà l'autopsia a stabilire le cause del decessoADRIA (ROVIGO) - È stata una scivolata lungo il tratto cementificato della sponda dell'Adigetto a risultare fatale a Davide Spunton, il 27enne adriese trovato senza vita nel ... ilgazzettino.it

Muore annegato nel canale: si era tuffato per salvare il caneÈ uscito di casa per una passeggiata con il cane e non ha più fatto ritorno. Un uomo di 46 anni è stato trovato morto nella tarda serata di sabato 24 gennaio nel canale Virgilio, nelle campagne di ... bresciatoday.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.