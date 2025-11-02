Giovane mamma morta a soli 45 anni | lutto in paese per l' addio a Daniela

Pompiano si prepara a dire addio a Daniela Bratelli, travolta da un destino crudele venerdì lungo la Sp510. La veglia di preghiera sarà lunedì 3 novembre alle 17.30, mentre martedì 4 novembre, alle 15, la comunità la accompagnerà nella Chiesa Parrocchiale di Pompiano per l’ultimo saluto. Dopo le. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

LUTTO A CEVA, GARESSIO e SALE LANGHE +++ Addio a Paola, giovane mamma e insegnante, scomparsa improvvisamente. Classe 1978. Il cordoglio del dirigente scolastico del Liceo Vasco Beccaria Govone di Mondovì, Bruno Gabetti - facebook.com Vai su Facebook

Sta bene la giovane mamma che ieri si era allontanata in circostanze allarmanti dalla provincia di #Caserta. E’ stata rintracciata, comunicano i familiari, che avevano lanciato un appello in diretta nell’ultima puntata di “Chi l’ha visto?” e ringraziano tutti. #chilhav - X Vai su X

Morta Martina Contiero ad Aversa: aveva solo 28 anni ed era mamma di una bimba - E’ profondo cordoglio ad Aversa per la prematura perdita di questa giovane mamma di soli ventotto anni e figlia dell’ispettore Contiero. Si legge su alphabetcity.it

Ascoli, giovane mamma trovata morta in casa, ora si ricostruiscono i rapporti personali: rinviata l'autopsia - L’ipotesi principale rimane quella del suicidio, ma non vengono al momento escluse altre possibilità. Segnala corriereadriatico.it

Chiara Zardo, la mamma: «Mia figlia stava bene: ditemi come è potuta morire a 18 anni» - «Voglio sapere il motivo per il quale mia figlia è morta a 18 anni. Da ilmattino.it