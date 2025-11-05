L’Equipe | nella prevenzione sulle piste da sci gli italiani meglio di noi in Italia obbligo del casco sulle piste
L’Italia diventa il primo Paese europeo a rendere obbligatorio per tutti l’uso del casco sulle piste da sci, una misura che potrebbe presto ispirare i vicini d’Oltralpe. La norma riguarda sciatori, snowboarder e persino chi pratica la slitta, con sanzioni fino a 150 euro e, nei casi più gravi, il ritiro del forfait giornaliero. Lo dice, con un pizzico di invidia l’Equipe che racconta come la Francia sia indietro nella normativa. I transalpini siamo noi e siamo migliori nella prevenzione sulle piste da sci. “Venerdì scorso, i deputati transalpini – che sarebbero gli italiani ndr – hanno approvato l’obbligo per tutti, dal 1° novembre, di indossare un casco sulle piste del Paese”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
