Morto l’ex bodyguard di Alberto Genovese

Nella prima mattinata di oggi, nel centro di Milano, si è verificato un grave incidente che ha provocato la morte di Simone Bonino, 45 anni, noto nel settore della sicurezza privata e ex bodyguard di Alberto Genovese. L’accaduto ha sconvolto la comunità locale, lasciando un senso di tristezza e riflessione sulla sicurezza e le circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Un incidente violentissimo, avvenuto all'alba nel cuore di Milano, è costato la vita a Simone Bonino, 45 anni, noto nel mondo della sicurezza privata e in passato bodyguard dell'imprenditore Alberto Genovese. Lo schianto si è verificato poco prima delle 5.30 di sabato 24 gennaio all'incrocio tra corso Sempione e via Emanuele Filiberto. Tre i veicoli coinvolti: una Bmw guidata dalla vittima, un mezzo dell'Amsa per la raccolta dei rifiuti e una terza autovettura che procedeva in senso opposto. Secondo la prima ricostruzione, il camion dell'Amsa, proveniente dalla periferia, avrebbe urtato con la parte frontale la fiancata sinistra della Bmw che procedeva da destra.

