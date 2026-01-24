Milano incidente mortale in corso Sempione | morto l’ex bodyguard di Alberto Genovese

Un incidente mortale si è verificato in corso Sempione a Milano, coinvolgendo tre veicoli all’incrocio con via Emanuele Filiberto. La vittima, un uomo di 45 anni, era l’ex bodyguard di Alberto Genovese. La polizia locale sta conducendo le indagini, mentre Amsa ha espresso il suo cordoglio. L’evento ha suscitato attenzione sulla sicurezza stradale nella zona.

Coinvolte tre vetture all’incrocio con via Emanuele Filiberto. La vittima aveva 45 anni. Indaga la polizia locale mentre l’Amsa esprime il cordoglio È deceduto l’automobilista rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto all’alba di oggi in corso Sempione a Milano. Lo scontro, verificatosi poco prima delle 5.30, ha coinvolto un mezzo dell’Amsa, l’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti e altre due autovetture. In un primo momento si parlava di tre feriti, di cui uno in condizioni critiche. Nelle ore successive è arrivata la notizia del decesso dell’uomo, trasportato d’urgenza in ospedale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano, incidente mortale in corso Sempione: morto l’ex bodyguard di Alberto Genovese Milano, morto in un incidente l’ex bodyguard di Alberto GenoveseNella mattina di sabato 24 gennaio 2026, a Milano, si è verificato un incidente mortale nel centro città. Milano, ex guardia del corpo di Alberto Genovese muore in un incidente in corso Sempione: lo schianto con un mezzo Amsa. Chi era Simone BoninoSimone Bonino, 45 anni, ex guardia del corpo di Alberto Genovese, è morto questa mattina in un incidente stradale in corso Sempione a Milano. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Milano, incidente tra tre veicoli in corso Sempione: morto ex bodyguard di Alberto Genovese Argomenti discussi: Fino a 6 chilometri di code in direzione Milano per un incidente in A4; Incidente mortale in campagna. Schiacciato da un macchinario; Trecate, investito lungo la ferrovia: cadavere visto da un altro macchinista; Incidente all’ingresso della tangenziale di Stupinigi: due feriti. Incidente mortale: scontro con mezzo della nettezza urbana. Morto ex bodyguard di Alberto GenoveseSimone Bonino, 45 anni, ex bodyguard dell'imprenditore Alberto Genovese, é morto dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale avvenuto alle 5.30 in corso Sempione a Milano. Dalle prime indagin ... msn.com Incidente mortale a Milano in via Nerino: aggiornamenti sulle indagini in corsoUn tragico incidente ha sconvolto Milano, dove un uomo ha tragicamente perso la vita a seguito di una caduta da un edificio. notizie.it #Milano, incidente mortale in #CorsoSempione: scontro con mezzo della nettezza urbana. Morto ex bodyguard dell'imprenditore #AlbertoGenovese - facebook.com facebook #Milano, incidente mortale in #CorsoSempione: scontro con mezzo della nettezza urbana. Morto ex bodyguard dell'imprenditore #AlbertoGenovese x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.