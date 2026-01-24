Milano morto in un incidente l’ex bodyguard di Alberto Genovese

Da lettera43.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattina di sabato 24 gennaio 2026, a Milano, si è verificato un incidente mortale nel centro città. Secondo le prime ricostruzioni, un veicolo dell’Amsa avrebbe avuto una collisione con una Bmw all’incrocio tra corso Sempione e via Filiberto, provocando un tragico esito. L’incidente ha coinvolto anche l’ex bodyguard di Alberto Genovese, deceduto nel sinistro. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause e le circostanze dell’accaduto.

Incidente mortale all’alba di sabato 24 gennaio 2026 in centro a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, un mezzo dell’Amsa (la società che si occupa della raccolta dei rifiuti) non avrebbe dato la precedenza all’incrocio tra corso Sempione e via Filiberto, urtando una Bmw. Dopo l’impatto, avvenuto intorno alle 5.30, l’auto è stata trascinata in avanti, abbattendo semaforo e segnaletica verticale, ed è andata a sbattere contro un’altra vettura che arrivava dalla direzione opposta. Il conducente della Bmw, 45 anni, è morto poco dopo l’incidente, nonostante il trasporto d’urgenza in Pronto soccorso. 🔗 Leggi su Lettera43.it

milano morto in un incidente l8217ex bodyguard di alberto genovese

© Lettera43.it - Milano, morto in un incidente l’ex bodyguard di Alberto Genovese

Muore in un incidente l’ex bodyguard di Alberto Genovese: chi era Simone Bonino e cosa faceva a terrazza SentimentoSimone Bonino, 45 anni, è deceduto in un incidente avvenuto in corso Sempione a Milano.

Simone Bonino, l'ex bodyguard di Alberto Genovese morto a 45 anni: la sua auto centrata in pieno da un mezzo dei rifiutiSimone Bonino, ex bodyguard di Alberto Genovese, è deceduto dopo un incidente stradale avvenuto a Milano.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Milano, incidente tra tre veicoli in corso Sempione: morto ex bodyguard di Alberto Genovese

Video Milano, incidente tra tre veicoli in corso Sempione: morto ex bodyguard di Alberto Genovese

Argomenti discussi: Tragedia a Milano, clochard trovato morto per strada: ucciso dal freddo; Un altro clochard morto a Milano, sono già tre dall'inizio dell'anno; Milano, uomo muore dopo un volo dalla finestra in via Nerino: È stato ucciso, c'erano altre persone con lui in casa; Milano, 70enne trovato ucciso con una coltellata in casa: arrestato un giovane.

milano morto in unMilano, morto in un incidente l’ex bodyguard di Alberto GenoveseIncidente mortale all’alba di sabato 24 gennaio 2026 in centro a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, un mezzo dell’Amsa (la società che si occupa della raccolta dei rifiuti) non avrebbe dato la pr ... msn.com

milano morto in unIncidente in corso Sempione a Milano, un morto e due feriti: coinvolte due auto e un camioncino AmsaAll'alba di oggi, sabato 24 gennaio, si è verificato un grave incidente in corso Sempione, nel cuore di Milano. Nel sinistro, che ha coinvolto tre veicoli, tra cui un camioncino dell'Amsa, ha perso la ... fanpage.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.