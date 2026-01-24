Milano morto in un incidente l’ex bodyguard di Alberto Genovese

Nella mattina di sabato 24 gennaio 2026, a Milano, si è verificato un incidente mortale nel centro città. Secondo le prime ricostruzioni, un veicolo dell’Amsa avrebbe avuto una collisione con una Bmw all’incrocio tra corso Sempione e via Filiberto, provocando un tragico esito. L’incidente ha coinvolto anche l’ex bodyguard di Alberto Genovese, deceduto nel sinistro. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause e le circostanze dell’accaduto.

Incidente mortale all’alba di sabato 24 gennaio 2026 in centro a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, un mezzo dell’Amsa (la società che si occupa della raccolta dei rifiuti) non avrebbe dato la precedenza all’incrocio tra corso Sempione e via Filiberto, urtando una Bmw. Dopo l’impatto, avvenuto intorno alle 5.30, l’auto è stata trascinata in avanti, abbattendo semaforo e segnaletica verticale, ed è andata a sbattere contro un’altra vettura che arrivava dalla direzione opposta. Il conducente della Bmw, 45 anni, è morto poco dopo l’incidente, nonostante il trasporto d’urgenza in Pronto soccorso. 🔗 Leggi su Lettera43.it

