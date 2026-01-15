Crolla una palazzina nell' Aretino | si cercano dispersi sotto le macerie

Nel tardo pomeriggio di oggi, si è verificato il crollo di una palazzina a Il Matto, nelle vicinanze di Arezzo. L'incidente è avvenuto intorno alle 17:20 e, attualmente, si stanno conducendo le operazioni di ricerca per individuare eventuali dispersi sotto le macerie. La zona è stata messa sotto osservazione dalle autorità competenti, che stanno coordinando i soccorsi.

AGI - Crollo di una palazzina nell' Aretino. E'' successo intorno alle 17,20 circa, in località 'Il Matto' alle porte della città. Secondo le prime informazioni, potrebbe essere stata un'esplosione a causare il crollo. Ci sarebbero delle p ersone ferite e intrappolate sotto le macerie. Sul posto i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118 che ha attivato il gruppo maxi emergenze.

Crolla palazzina nell'Aretino, si cercano dispersi - E' successo intorno alle 17,20, in località 'Il Matto', alle porte della città. rainews.it

Crolla palazzina nell'Aretino, ci sarebbero feriti e persone intrappolate - Sul posto i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118 che ha attivato il gruppo maxi emergenze ... tg24.sky.it

