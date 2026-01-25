Moretti libero in villa La Procura si assolve Scelta non nostra

La Procura generale del Vallese si difende dalle critiche, affermando che la decisione di rendere Moretti libero in villa non è stata di sua iniziativa. La questione, al centro di un acceso dibattito tra autorità italiane e svizzere, evidenzia le tensioni legate alla gestione del caso e alla responsabilità delle scelte adottate.

La Procura generale del cantone Vallese prova, ancora una volta, a respingere l'accerchiamento. A blindare il suo operato, messo pesantemente in discussione dal governo italiano oltre che già dalle parti civili. Dopo la scarcerazione di Jacques Moretti, decisa dal Tribunale delle misure coercitive, con una cauzione da 200mila franchi proposta dalla stessa Procura, e la durissima reazione di Roma, Beatrice Pilloud si difende. Nega un incontro all'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, che ieri mattina all'apice della tensione tra i due Paesi, la contatta su mandato di Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Moretti libero in villa. La Procura si assolve "Scelta non nostra" Aristide Frascadore, travolto e ucciso da un camion: la Procura assolve il camionista, la famiglia fa ricorsoAristide Frascadore è deceduto dopo essere stato investito da un camion mentre si trovava in bicicletta in viale Cesare Battisti a Monza. Jacques Moretti si rifugia nella sua villa da 500 metri quadriJacques Moretti, recentemente liberato dal carcere di Sion grazie a una cauzione di circa 215. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Crans-Montana, Jacques Moretti nella sua villa di Lens: eccolo al balcone. I genitori delle vittime: Purtroppo è libero, ma siamo soddisfatti della reazione dell'Italia; Jacques Moretti è nella sua villa vicino a Crans-Montana dopo la scarcerazione; Moretti libero. Il governo richiama l'ambasciatore italiano. Procura Sion: Non cediamo a pressioni - Moretti assediato nella sua villa, mistero sull'amico finanziatore; Moretti nella sua villa Indignazione in Italia. Moretti libero in villa. La Procura si assolve Scelta non nostraLa Procura generale del cantone Vallese prova, ancora una volta, a respingere l'accerchiamento. A blindare il suo operato, messo pesantemente in discussione dal governo italiano oltre che già dalle ... ilgiornale.it Crans, Moretti scarcerato è nella sua villa. I genitori delle vittime: Soddisfatti della reazione italiana | Chi ha pagato la cauzioneDopo il pagamento della cauzione da parte di un amico (finora anonimo) e la scarcerazione, il titolare del Constellation immortalato anche alla finestra. L'avvocato milanese padre di un ragazzo ustion ... msn.com Svizzera. Crans Montana: Moretti libero, l’Italia richiama l’ambasciatore x.com Il padre di Chiara Costanzo: 'Moretti libero La speranza nella giustizia vacilla. Attonito e annichilito, solo 200 mila franchi per uscire dal carcere' #ANSA - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.