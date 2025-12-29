Aristide Frascadore travolto e ucciso da un camion | la Procura assolve il camionista la famiglia fa ricorso

Aristide Frascadore è deceduto dopo essere stato investito da un camion mentre si trovava in bicicletta in viale Cesare Battisti a Monza. La Procura ha assolto il camionista, ritenendo non sussistano responsabilità penali, ma la famiglia di Frascadore ha presentato ricorso. L’incidente, avvenuto in circostanze ancora oggetto di indagine, evidenzia le complessità legate alla sicurezza stradale e alle responsabilità in incidenti di questo genere.

Stava percorrendo viale Cesare Battisti a Monza in bicicletta, quando è rimasto incastrato nel camion che viaggiava nella stessa direzione, ed è stato trascinato per oltre 500m.Oggi, dopo le indagini del caso, la Procura ha chiesto di non procedere per omicidio stradale nei confronti del. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Aristide Frascadore, travolto e ucciso da un camion: la Procura assolve il camionista, la famiglia fa ricorso Leggi anche: Ciclista travolto e ucciso da un camion a Monza: per la Procura l’autista non ha colpe, la famiglia si oppone Leggi anche: “Quel gesto, proprio all’ultimo…”. Italia, travolto e ucciso da un camion: la scena spaventosa Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Monza, ciclista travolto e ucciso da un camion. La Procura chiede di archiviare: «L'autista non ha colpa». La rabbia dei familiari; Ciclista di 91 anni travolto e ucciso a Monza: chiesta l’archiviazione per il camionista che trascinò Aristide per 500 metri; Ciclista travolto e ucciso da un camion a Monza: per la Procura l'autista non ha colpe, la famiglia si oppone; Ciclista trascinato per 500 metri e ucciso a Monza, la Procura chiede l’archiviazione. Ciclista travolto e ucciso da un camion a Monza: per la Procura l’autista non ha colpe, la famiglia si oppone - La Procura chiederà l’archiviazione della posizione dell’autista, mentre la famiglia del ciclista si opporrà ... fanpage.it

Il ciclista travolto e ucciso. Chiesta l’archiviazione per il conducente del Tir - Il 18 aprile l’incidente davanti alla Villa Reale costato la vita ad Aristide Frascadore. ilgiorno.it

Ciclista trascinato per 500 metri e ucciso a Monza, la Procura chiede l’archiviazione - Il Tir ha continuato la marcia per centinaia di metri, trascinando il corpo dell’anziano ciclista e la sua bici dall’incrocio con via Dante fino a viale Brianza, senza che il conducente si rendesse ... mbnews.it

Aristide Frascadore è stato travolto e ucciso da un camion a Monza lo scorso 18 aprile. La Procura chiederà l’archiviazione della posizione dell’autista, mentre la famiglia del ciclista si opporrà davanti al giudice. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.