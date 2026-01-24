jacques moretti si rifugia nella sua villa da 500 metri quadri

Jacques Moretti, recentemente liberato dal carcere di Sion grazie a una cauzione di circa 215.000 euro pagata da un amico, si è ritirato nella sua villa di Lens, vicino a Crans-Montana. La residenza di 500 metri quadrati rappresenta ora il suo rifugio dopo il periodo di detenzione. La sua fuga nel comfort della casa segna un momento di pausa e riflessione dopo le recenti vicende giudiziarie.

Dopo che un amico, per il momento rimasto anonimo, ha pagato la cauzione da 200mila franchi (più o meno 215mila euro) per consentirgli di lasciare il carcere di Sion in cui si trovava detenuto, Jacques Moretti si è rifugiato all'interno della sua villa di Lens, a meno di dieci chilometri da Crans-Montana. Il proprietario del La Constellation, locale diventato tristemente noto per il devastante incendio a causa del quale sono morte 40 persone nella notte di San Lorenzo, cerca quindi rifugio per sfuggire alla pressione dei giornalisti, accalcati all'esterno della sua abitazione nella speranza di riuscire a carpire qualche dichiarazione o a scattare delle foto che lo ritraggono.

