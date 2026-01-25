Montevergine isolata ferita che tocca tutta la Campania

Montevergine, simbolo spirituale della Campania, è attualmente isolata a causa di una frana che ha compromesso la viabilità verso il santuario. La situazione richiede interventi urgenti per garantire la sicurezza e il normale accesso a questa importante meta religiosa. Le autorità e le associazioni locali si sono mobilitate per chiedere un rapido intervento, evidenziando l’impatto di questo evento sulla comunità e sul patrimonio culturale della regione.

Tempo di lettura: 3 minuti I Presidenti della Pro Loco di Mercoglian o Fiorentino Saveriano, dell’ Unpli di Avellino Giuseppe Silvestri e del Comitato Regionale Unpli Campania hanno inviato una missiva al presidente della Giunta Regionale della Campania Roberto Fico per sollecitare interventi urgenti e risolutivi per ripristinare l a viabilità verso il Santuario di Montevergine: “in rappresentanza del mondo del volontariato irpino e campano desideriamo unirci con forza a ll’appello di aiuto per Montevergine, ferita dalla frana che lo scorso 26 novembre ha interessato il versante del monte e ha isolato il Santuario di Mamma Schiavon. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Montevergine isolata, ferita che tocca tutta la Campania” Leggi anche: Montevergine isolata durante la Novena: strada chiusa e funicolare ferma Montevergine isolata, la Messa diventa “moderna” e va in onda on lineA causa della chiusura temporanea del Santuario di Montevergine a seguito di una frana, la Comunità Benedettina ha deciso di trasmettere le celebrazioni online. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Montevergine, Proloco di Mercogliano e Unpli provinciale e regionale scrivono a FicoMERCOGLIANO- Chiediamo che per Montevergine si faccia presto, che cuore di questa terra torni a battere. Montevergine è terra di tuti noi, non lasciamola sola. I presidenti della Pro Loco di Mercogl ... irpinianews.it Pro loco Mercogliano, appello a Fico: Montevergine, si faccia prestoUna lettera al Presidente della Regione Campania Roberto Fico per mantenere alta l'attenzione sul santuario di Montevergine, isolato in seguito alla frana che ha provocato un grave cedimento del terre ... corriereirpinia.it IrpiniaTv. . Appaltati i lavori per strada di Montevergine invasa dalla frana. La riapertura parziale entro Pasqua. Il racconto di Christian Masiello #itv - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.