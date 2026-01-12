Montevergine isolata la Messa diventa moderna e va in onda on line

A causa della chiusura temporanea del Santuario di Montevergine a seguito di una frana, la Comunità Benedettina ha deciso di trasmettere le celebrazioni online. Questa soluzione permette ai fedeli di partecipare alle messe in modo sicuro e continuativo, mantenendo viva la spiritualità del luogo anche in assenza di una visita fisica. La presenza digitale si conferma così come un’opportunità per condividere momenti di preghiera e solidarietà.

Tempo di lettura: < 1 minuto A seguito della momentanea chiusura del Santuario di Montevergine, disposta dopo la frana che ha interessato l’area, la Comunità Benedettina ha rivolto un messaggio ai fedeli per ribadire la propria vicinanza spirituale e garantire la continuità della preghiera comunitaria. A partire da domenica 18 gennaio 2026, la Santa Messa domenicale sarà trasmessa in diretta alle ore 10.00 sulla pagina Facebook ufficiale dell’Abbazia, con collegamenti dal Santuario e dalla Cappella della Madonna. Un’iniziativa pensata per consentire ai fedeli di partecipare alla celebrazione anche a distanza, mantenendo vivo il senso di comunione e di unità nella fede. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Montevergine isolata, la Messa diventa “moderna” e va in onda on line Leggi anche: Santuario Montevergine chiuso, anche la preghiera diventa “on line “ Leggi anche: Montevergine isolata durante la Novena: strada chiusa e funicolare ferma Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Montevergine isolata, chiude anche la funicolare - Dopo la chiusura, con l'ordinanza firmata dal numero uno di palazzo Caracciolo, circa dieci giorni fa, della Provinciale che collega Ospedaletto d'Alpinolo al Santuario di Montevergine, serrati anche ... ilmattino.it #Avellino- Montevergine isolata: frane, ritardi e tradizione spezzate. #Cronaca #Santuario #Isolata #Frane #Pellegrini #Tradizione #Spezzate #NanoTV - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.