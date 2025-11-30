Montevergine isolata durante la Novena | strada chiusa e funicolare ferma
A Montevergine la settimana della Novena dedicata a Maria Immacolata si apre con il Santuario completamente isolato. La strada provinciale d’accesso rimane interdetta e la Funicolare è sospesa.A cinque giorni dalla frana che ha compromesso quattro tornanti della panoramica del Monte Partenio, la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
