Incidente tra 2 auto a Vallo della Lucania | ferito un anziano

Salernotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brutto incidente, stasera, in via Angelo Rubino a Vallo della Lucania. Per cause da accertare, si sono scontrate due automobili: esattamente una Fiat Panda guidata da un uomo ottantaduenne e un'altra vettura in cui erano presenti due donne. Ad avere la peggio, anche se in maniera apparentemente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

incidente 2 auto valloScontro tra auto a Vallo della Lucania, ferito un ottantaduenne - Un incidente stradale si è verificato questa sera in via Angelo Rubino a Vallo della Lucania, coinvolgendo due veicoli. Lo riporta infocilento.it

Incidente a Vallo della Lucania, auto fuori strada sulla Cilentana: coppia di 70enni in ospedale - Nella tarda mattinata di oggi un’auto è finita fuori strada nel tratto compreso tra Vallo della Lucania e Vallo Scalo. Riporta ilmattino.it

Vallo della Lucania, scontro frontale tra due auto: muore un 56enne - Drammatico incidente stradale, ieri sera poco prima della mezzanotte, sulla strada statale 18, via Badia, al chilometro 133. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente 2 Auto Vallo