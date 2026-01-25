Mobrici | Ero pronto ad andare a lavare i piatti in un ristorante di New York poi il ritorno degli Oasis mi ha dato una scossa L’intervista

Mobrici ripercorre il suo percorso tra momenti di inattività e un ritorno che ha sorpreso i fan: la reunion degli Oasis. Dopo due anni di silenzio, l’artista ha trovato nuova energia, evocando il simbolo della “Supernova” come metafora di rinascita e intensità. In questa intervista, si racconta senza retorica, offrendo uno sguardo autentico sul suo cammino e sulle emozioni che hanno segnato il suo percorso artistico.

Due anni di silenzio e poi una Supernova, tecnicamente l’esplosione catastrofica di una stella, per i fan degli Oasis un riferimento chiaro a quella perla di Champagne Supernova. Per Mobrici, eccellente cantautore, uno dei protagonisti assoluti della rivoluzione indie, il protagonista di questo rientro in grande stile, un po’ entrambe le cose. Da un lato la sveglia data dalla reunion della band dei fratelli Gallagher, una sorta di segnale che tutto è possibile e la musica ha un significato globale che va oltre i limiti del concepibile. Dall’altro una metafora piuttosto azzeccata del caos che attanaglia questa parentesi di storia e noi, tutti, da soli, come un pesce rosso che nemmeno si rende conto.🔗 Leggi su Open.online

