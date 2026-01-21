Fernando Sosa, ballerino e coreografo, si racconta per la prima volta in un’intervista esclusiva. Protagonista di 'Sballo per te', condivide la sua passione per la danza, che gli ha regalato non solo emozioni, ma anche un senso di appartenenza e una vera famiglia. Un percorso tra ritmo, identità e dedizione, che mostra come l’arte possa diventare un elemento di forte connessione e crescita personale.

Sballo per te, film disponibile su Prime Video, non è solo una commedia con ritmo e risate: è una storia di incontri, identità e riscoperta di sé, capace di fondere la leggerezza della comicità con la profondità della danza come forma di espressione personale. Al centro c’è Santiago Torres (Fernando Sosa), una stella del ballo latino-caraibico che domina i palcoscenici internazionali ma, travolto dagli impegni e dallo stress, si trova sull’orlo di un esaurimento. Lontano dalle luci di Milano e catapultato per caso in un piccolo paese dell’entroterra siciliano, perde la memoria a causa di un incidente in aeroporto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Fernando Sosa, l'intervista al protagonista di Sballo per te: “La danza mi ha dato anche una famiglia”

Al Cinema Rouge et Noir la prima nazionale del film “Sballo per te”: cast in salaPalermo ospiterà la prima nazionale del film “Sballo per te” al Cinema Rouge et Noir, martedì 14 gennaio alle 21.

Tommaso Stanzani, intervista esclusiva al ballerino: “Quando ho iniziato a fare danza mi sono scontrato con i pregiudizi. Amici un’esperienza bellissimo, farei Pechino Express”Tommaso Stanzani condivide la sua esperienza nel mondo della danza, tra sfide e successi, e svela il suo interesse per partecipare a Pechino Express.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Fernando Sosa, l'intervista al protagonista di Sballo per te: La danza mi ha dato anche una famiglia.

Fernando Sosa, l'intervista al protagonista di Sballo per te: La danza mi ha dato anche una famigliaIl ballerino e coreografo è protagonista di 'Sballo per te', tra ritmo, emozione e identità. E si racconta per la prima volta ... virgilio.it

Fernando Sosa, dai gol con Recoba a «re» della Salsa a BuccinascoIniziò dribblando terzini, finì sullo schermo come il Patrick Swayze del «Dirty Dancing» caraibico. C’è sempre una seconda volta nella vita e a giudicare dal cammino di Fernando Sosa, 40 anni, ... milano.corriere.it

Fernando Sosa facebook