Mercato Inter sarà addio a gennaio per il difensore? Fabrizio Romano ha detto questo tutti gli aggiornamenti
Il mercato dell’Inter si infiamma con voci di un possibile addio a gennaio per uno dei suoi difensori. Fabrizio Romano conferma le ultime indiscrezioni, alimentando l’attesa e la speculazione tra tifosi e addetti ai lavori. Non solo Dumfries, ma anche altre questioni tattiche e strategiche occupano le prime pagine, rendendo il futuro della rosa nerazzurra sempre più incerto e ricco di suspense.
Mercato Inter, addio a gennaio per il difensore nerazzurro? Fabrizio Romano non ha dubbi, tutti le ultimissime notizie Non è soltanto il futuro di Denzel Dumfries, sempre più vicino a un addio estivo, a tenere banco in casa Inter. I riflettori si spostano anche su Stefan De Vrij, il cui destino potrebbe cambiare già nella . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Muharemovic Juve, sarà derby di mercato per il difensore? L’Inter fa sul serio ma i bianconeri possono contare su quest’aspetto: gli ultimissimi aggiornamenti
Leggi anche: Spalletti Comolli, l’allenatore ha detto sì a questo contratto! La rivelazione dopo l’incontro con il DG della Juve: tutti gli aggiornamenti
Mercato Inter Carboni rientra dal Genoa? Quale sarà il futuro dell’argentino in caso di rientro in nerazzurro.
Mercato Inter: saltano i piani per un giocatore, a gennaio cambia tutto - Il fantasista di proprietà dei nerazzurri, reduce da un grave infortunio al ginocchio, non è ancora ritornato quello di prima e l’esperienza in prestito al ... msn.com
Mercato Inter, Moretto svela: «E’ vero che l’Inter è già alla ricerca di un portiere per giugno perché Sommer è in scadenza…» - » Le strategie dell’Inter per la prossima stagione sono già in moto e la priori ... calcionews24.com
Inter, avanzato budget mercato. Ma i nerazzurri non sanno dove spenderlo - 25 milioni pronti per il mercato di gennaio, da investire in base alla o alle necessità. corrieredellosport.it
FcInterNews.it. . Viviamo insieme la vigilia di Bologna-Inter, semifinale della Supercoppa Italiana. Le ultimissime di formazione, le parole di Chivu in conferenza e le news di calciomercato. - facebook.com facebook
Mercato #Inter, #Palestra e #Vicario nel mirino: sfida al #Napoli di #Conte per un obiettivo comune x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.