Mercato Inter sarà addio a gennaio per il difensore? Fabrizio Romano ha detto questo tutti gli aggiornamenti

Il mercato dell’Inter si infiamma con voci di un possibile addio a gennaio per uno dei suoi difensori. Fabrizio Romano conferma le ultime indiscrezioni, alimentando l’attesa e la speculazione tra tifosi e addetti ai lavori. Non solo Dumfries, ma anche altre questioni tattiche e strategiche occupano le prime pagine, rendendo il futuro della rosa nerazzurra sempre più incerto e ricco di suspense.

Mercato Inter, addio a gennaio per il difensore nerazzurro? Fabrizio Romano non ha dubbi, tutti le ultimissime notizie Non è soltanto il futuro di Denzel Dumfries, sempre più vicino a un addio estivo, a tenere banco in casa Inter. I riflettori si spostano anche su Stefan De Vrij, il cui destino potrebbe cambiare già nella . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Mercato Inter Carboni rientra dal Genoa? Quale sarà il futuro dell’argentino in caso di rientro in nerazzurro.

