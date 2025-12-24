Inter News 24 Mlacic Inter, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha svelato il piano del direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio per prenderlo. I nerazzurri continuano a monitorare con attenzione i migliori talenti del calcio balcanico. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la Beneamata avrebbe messo gli occhi su Branimir Mlacic, difensore classe 2007 dell’Hajduk Spalato considerato uno dei prospetti più promettenti della sua generazione. La dirigenza di Viale della Liberazione ha già incontrato l’entourage del giovane diciottenne, superando la concorrenza di diversi club internazionali. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mlacic Inter, Fabrizio Romano svela il piano di Ausilio

Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Neymar all’Inter?? Fabrizio Romano svela il retroscena con i nerazzurri

Leggi anche: Ausilio Al Hilal, Romano svela: «Gli arabi hanno insistito ma il focus del ds è sull’Inter, su Koné…»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Romano: “Inter, incontro per Mlacic. Ecco cifre e progetto nerazzurro per lui”; Inter, contatti per Mlacic. Un intermediario ha parlato di lui a TMW: Impressionante; Inter, mosse decise per Mlacic. Romano: Incontro con l'entourage, ecco le cifre e il piano nerazzurro; Mercato Inter, si accende la trattativa: il classe 2007 è sempre più vicino.

Romano: “Inter, incontro per Mlacic. Ecco cifre e progetto nerazzurro per lui” - Lo riporta Fabrizio Romano, esperto di mercato, nel corso di un video sul suo canale YouTube ... msn.com