Misterbianco al via il Carnevale dei Costumi più belli di Sicilia

Dal 6 al 17 febbraio, Misterbianco ospiterà l’evento “Carnevale dei Costumi più belli di Sicilia”, un appuntamento di rilievo nel calendario culturale regionale. Questa manifestazione rappresenta un’importante occasione per valorizzare le tradizioni e la creatività dei costumi siciliani, consolidando il ruolo di Misterbianco come centro di cultura e identità locale. L’edizione 2026 si inserisce in un percorso di promozione delle tradizioni popolari dell’isola.

Dal 6 al 17 febbraio Misterbianco sarà la capitale del Carnevale siciliano. L'edizione del 2026 del "Carnevale dei Costumi più belli di Sicilia", uno degli eventi più identitari e rappresentativi del panorama culturale siciliano, è stata presentata ufficialmente nel corso di un incontro al quale hanno partecipato il sindaco Marco Corsaro, il vice sindaco, con delega al Carnevale, Santo Tirendi, del presidente del consiglio comunale Lorenzo Ceglie, dei componenti dell'amministrazione comunale e di tutti gli attori della kermesse.

