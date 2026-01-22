Carnevale di Fano e gli altri più belli delle Marche i 5 eventi migliori

Il Carnevale di Fano e gli altri principali eventi delle Marche offrono un’occasione per scoprire tradizioni e cultura locali. La stagione carnevalesca quest’anno va da giovedì 12 febbraio a martedì 17, con alcuni eventi che iniziano già dalla fine di gennaio, il 25. Questi cinque eventi rappresentano i momenti più significativi di questa ricca tradizione, offrendo un itinerario di manifestazioni che uniscono storia, arte e folclore della regione.

Ancona, 22 gennaio 2026 - Il più grande e noto della regione è senza dubbio quello di Fano, ma la tradizione del Carnevale è, da secoli, molto cara a tutti i marchigiani, tant’è che importanti festeggiamenti si tengono anche in alcuni antichi borghi del Piceno: Offida, Acquasanta Terme e Castignano. I Comuni fanno parte della cosiddetta rete dei ‘Carnevali storici del Piceno’, autentici e suggestivi. Più in generale, il periodo di Carnevale comincia ufficialmente la prima domenica di febbraio (1° febbraio), ma alcune manifestazioni prevedono eventi già a partire dall’ultima domenica di gennaio (il 25). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

