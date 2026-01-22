Carnevale di Fano e gli altri più belli delle Marche i 5 eventi migliori

Il Carnevale di Fano e gli altri principali eventi delle Marche offrono un’occasione per scoprire tradizioni e cultura locali. La stagione carnevalesca quest’anno va da giovedì 12 febbraio a martedì 17, con alcuni eventi che iniziano già dalla fine di gennaio, il 25. Questi cinque eventi rappresentano i momenti più significativi di questa ricca tradizione, offrendo un itinerario di manifestazioni che uniscono storia, arte e folclore della regione.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.