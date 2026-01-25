La missione a Montevarchi si presenta come una sfida complessa, considerando la solidità del loro fortino inespugnabile. Analizzando la classifica, si nota che il Seravezza ha vinto tutte e dieci le partite casalinghe, evidenziando la difficoltà di una trasferta in un campo così ostico. Questa sfida richiede attenzione e strategia per affrontare un avversario che si dimostra difficile da sconfiggere tra le mura domestiche.

"Il Seravezza? Se guardiamo la classifica e teniamo presente che ha vinto tutte e dieci le partite casalinghe, la difficoltà della trasferta è evidente. Ci aspetta una squadra forte, che non ha cambiato pelle nel tempo ed è brava nel reperire giovani di prospettiva, affiancandoli a un nucleo base di giocatori esperti. Quanto alla società, la considero il modello per un calcio sostenibile". E’ il direttore sportivo del Montevarchi Diego Giorni a parlare della gara piena di insidie per i rossoblù al "Buon Riposo", il fortino finora inespugnabile dei verdeazzurri allenati da Cristiano Masitto. L’avversario sembra un treno in corsa ma anche all’andata, nel turno infrasettimanale del 24 settembre, quando era diversa e meno solida l’Aquila risultò indigesta ai versiliesi, battuti per 3 – 2: "Andremo a Seravezza per giocare l’incontro con le armi che ci contraddistinguono – riprende il diesse – vale a dire la determinazione, la velocità e lo spirito di collaborazione reciproca in campo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Missione Montevarchi nel fortino inespugnabile

Missione Montevarchi nel fortino inespugnabileCOSÌ IN CAMPO (ore 14.30) SERAVEZZA POZZI (4-3-3): Lagomarsini; Pucci, Mannucci, Bajic, Mannelli; Bedini, Muhic, Fabri; Mosti, Fontanarosa, Lepri. Allenatore: Masitto. (3-5-2): Giusti; Cecconi, ... lanazione.it

