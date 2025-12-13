Tre punti per ripartire Prato nel fortino di casa

In vista della sfida della sedicesima giornata del girone E di Serie D, Prato e Sporting Club Trestina si preparano a un match fondamentale. Con tre punti in palio, entrambe le squadre puntano a rafforzare la propria posizione in classifica e ripartire con slancio nel campionato.

Siamo alla vigilia della sfida, valida per la sedicesima giornata del girone E di Serie D, fra Prato e Sporting Club Trestina. I lanieri si stanno preparando per l’ultimo impegno casalingo del 2025. Per l’occasione, si dovrebbe registrare un altro soldout: a ieri erano oltre 1.600 i biglietti venduti per assistere all’incontro (ancora a disposizione circa 50 tagliandi in tribuna centrale e 150 in Curva Ferrovia). Si tratta dell’ennesima, grande, risposta da parte del popolo biancazzurro. La truppa allenata da Simone Venturi vorrà quindi regalare una gioia al proprio pubblico, così da allungare la striscia di vittorie interne, mettendosi contemporaneamente alle spalle l’amaro passo falso contro il Grosseto. Lanazione.it Tre punti per ripartire. Prato nel fortino di casa - Tornerà dal primo minuto capitan Giacomo Risaliti, di rientro dopo aver scontato due giornate di squalifica. lanazione.it

