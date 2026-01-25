La senatrice Amy Klobuchar ha espresso la sua volontà di rimuovere il servizio ICE dal Minnesota, a seguito della tragica morte di Alex Pretti, infermiere di 37 anni, ucciso dagli agenti federali nella città di Minneapolis. La dichiarazione si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle modalità di intervento delle forze dell’ordine e alle questioni di giustizia e diritti civili nello stato.

La senatrice statunitense Amy Klobuchar vuole l’ ICE fuori dal Minnesota. Lo ha detto in conferenza stampa dopo che Alex Pretti, infermiere di 37 anni, è stato ucciso dagli agenti federali a Minneapolis. Un’altra tragica morte dopo quella di Renee Good del 7 gennaio scorso. Il nostro messaggio è molto chiaro e diretto: vogliamo che l’ICE se ne vada dal Minnesota. Non ci stanno rendendo più sicuri, come dimostra il tragico omicidio di questa mattina, che la gente ha visto con i propri occhi in quel video, ma ci stanno rendendo meno sicuri”, ha affermato la rappresentante del Partito Democratico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Minneapolis, senatrice Klobuchar "Vogliamo l'ICE fuori dal Minnesota"

A Minneapolis, in Minnesota, l’Ice ha arrestato un bimbo di 5 anniA Minneapolis, un bambino di 5 anni è stato sequestrato dagli agenti federali insieme al padre e trasferito in un centro di detenzione in Texas.

Sono indagati il governatore del Minnesota e il sindaco Minneapolis per presunta ostruzione all’attività dell’IceIl Dipartimento di Giustizia ha avviato un’indagine nei confronti del governatore del Minnesota, Tim Waltz, e del sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, per presunta ostruzione alle attività dell’Ice.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Due morti in pochi giorni. Una donna, Renée Good, uccisa nella sua auto, da un agente dell’ICE il 7 gennaio in Minnesota. Un infermiere, Alex Pretti, freddato in strada da agenti federali durante un’operazione dell’ICE a Minneapolis il 24 gennaio. Entrambi pe - facebook.com facebook

I senatori democratici pronti a bloccare i finanziamenti al governo federale dopo la seconda uccisione a Minneapolis. Chiedono una riforma profonda del modus operandi dell'ICE washingtonpost.com/politics/2026/… @luigispinola x.com