Minneapolis senatrice Klobuchar Vogliamo l' ICE fuori dal Minnesota

Da lapresse.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La senatrice Amy Klobuchar ha espresso la sua volontà di rimuovere il servizio ICE dal Minnesota, a seguito della tragica morte di Alex Pretti, infermiere di 37 anni, ucciso dagli agenti federali nella città di Minneapolis. La dichiarazione si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle modalità di intervento delle forze dell’ordine e alle questioni di giustizia e diritti civili nello stato.

La senatrice statunitense Amy Klobuchar vuole l’ ICE fuori dal Minnesota. Lo ha detto in conferenza stampa dopo che Alex Pretti, infermiere di 37 anni, è stato ucciso dagli agenti federali a Minneapolis. Un’altra tragica morte dopo quella di Renee Good del 7 gennaio scorso. Il nostro messaggio è molto chiaro e diretto: vogliamo che l’ICE se ne vada dal Minnesota. Non ci stanno rendendo più sicuri, come dimostra il tragico omicidio di questa mattina, che la gente ha visto con i propri occhi in quel video, ma ci stanno rendendo meno sicuri”, ha affermato la rappresentante del Partito Democratico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

minneapolis senatrice klobuchar vogliamo l ice fuori dal minnesota

© Lapresse.it - Minneapolis, senatrice Klobuchar "Vogliamo l'ICE fuori dal Minnesota"

A Minneapolis, in Minnesota, l’Ice ha arrestato un bimbo di 5 anniA Minneapolis, un bambino di 5 anni è stato sequestrato dagli agenti federali insieme al padre e trasferito in un centro di detenzione in Texas.

Sono indagati il governatore del Minnesota e il sindaco Minneapolis per presunta ostruzione all’attività dell’IceIl Dipartimento di Giustizia ha avviato un’indagine nei confronti del governatore del Minnesota, Tim Waltz, e del sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, per presunta ostruzione alle attività dell’Ice.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.