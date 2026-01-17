Sono indagati il governatore del Minnesota e il sindaco Minneapolis per presunta ostruzione all’attività dell’Ice

Il Dipartimento di Giustizia ha avviato un’indagine nei confronti del governatore del Minnesota, Tim Waltz, e del sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, per presunta ostruzione alle attività dell’Ice. Le autorità valutano eventuali comportamenti che potrebbero aver ostacolato le operazioni dell’Immigration and Customs Enforcement, senza ancora emettere accuse formali. La vicenda si inserisce nel quadro delle tensioni tra enti locali e federalità in materia di immigrazione.

Il Dipartimento di Giustizia ha lanciato un’indagine sul governatore del Minnesota, Tim Waltz, e il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, per presunta ostruzione all’attività dell’Ice. Lo riporta Cbs citando alcune fonti. Un’indagine che, ha dichiarato il sindaco di Minneapolis, sarebbe un tentativo di intimidazione. Così Frey ha commentato l’inchiesta con Cnn. Stessa denuncia arriva anche da Waltz: “Due giorni fa è stata  Elissa Slotkin. La scorsa settimana è stato  Jeroe Powell. Prima ancora  Mark Kelly  – ha ricordato il governatore del Minnesota –.   Usare il sistema della giustizia contro gli oppositori è una tattica autoritaria. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

