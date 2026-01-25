Minneapolis Olivia Wilde condanna l' ICE | Sono profondamente turbata dagli omicidi

L’attrice Olivia Wilde ha espresso la sua condanna nei confronti dell’ICE, in seguito alla tragica morte di due cittadini statunitensi, Renee Good e Alex Pretti, uccisi dagli agenti federali. Wilde ha sottolineato la sua preoccupazione per le conseguenze di queste azioni e ha chiesto maggiore attenzione e responsabilità nelle operazioni di polizia. Questa vicenda ha suscitato un acceso dibattito sulla tutela dei diritti umani e l’operato delle forze dell’ordine.

L’attrice Olivia Wilde ha condannato l’ ICE, dopo che gli agenti federali hanno ucciso Renee Good e Alex Pretti, due cittadini statunitensi innocenti, a poche settimane di distanza. “Sono profondamente turbata da questa serie di omicidi che in qualche modo stiamo legittimando e normalizzando, e credo che tutti gli americani siano turbati. Ritengo che sia folle e ripugnante, e lo trovo sconcertante” ha detto a margine del Sundance Festival a Park City. ” Gli americani sono in strada a manifestare e a chiedere giustizia, e noi siamo lì con loro” ha aggiunto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Natalie Portman e Olivia Wilde si schierano contro gli agenti federali dell'ICE: "Stanno uccidendo le persone"Natalie Portman e Olivia Wilde hanno espresso preoccupazione per le azioni degli agenti ICE, definendole responsabili di morti e ingiustizie.

