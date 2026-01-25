Minneapolis l' Ice ferma anche i giornalisti italiani | Spaccheremo il finestrino

Da Minneapolis, emergenza legata alle condizioni climatiche e alle tensioni sul campo. Secondo fonti locali, due giornalisti italiani della Rai, inviati per la trasmissione

Da Minneapolis arriva la notizia che due inviati della Rai della trasmissione "In Mezz'ora", condotta da Monica Maggioni, sarebbero stati minacciati da agenti dell' Ice. Sono stati gli stessi giornalisti, Laura Cappon e Daniele Babbo, a denunciare i fatti, con la pubblicazione tramite il profilo della trasmissione di un video in cui si vedono gli agenti dell'Ice che si avvicinano ad un'auto con a bordo i giornalisti intimando loro di abbassare il finestrino. I due inviati Rai inizialmente si rifiutano di abbassare e più volte dichiarano di essere giornalisti pronunciando anche la parola "press". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

#NEWS – Un uomo, cittadino americano, ucciso in strada di un cittadino da agenti federali e una bambina di due anni fermata durante una retata anti #immigrazione. #Minneapolis si è svegliata con due notizie che hanno reso ancora più esplosivo lo scontro tr - facebook.com facebook

#NEWS - Un uomo, cittadino americano, ucciso in strada di un cittadino da agenti federali e una bambina di due anni fermata durante una retata anti immigrazione. #Minneapolis si è svegliata con due notizie che hanno reso ancora più esplosivo lo scontro t x.com