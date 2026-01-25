alex pretti chi era il 37enne ucciso dagli agenti a minneapolis

Alex Pretti, 37 anni, è stato identificato dai suoi genitori come la persona uccisa dagli agenti federali dell’immigrazione a Minneapolis. Infermiere di terapia intensiva, Pretti era presente nella città durante le proteste. L’incidente ha sollevato interrogativi sulla gestione delle operazioni di polizia e sulle circostanze dell’accaduto. La vicenda è attualmente oggetto di indagine per chiarire i fatti e le responsabilità coinvolte.

Radio1 Rai. . #StatiUniti Esplode la protesta a #Minneapolis: un agente federale #Ice anti-immigrazione ha ucciso Alex Pretti, infermiere 37enne. I video diffusi smentiscono la versione ufficiale delle autorità: non era armato. Si tratta del secondo caso dopo facebook

USA | "Vi preghiamo di far conoscere la verità su nostro figlio. Era un brav'uomo": è l'appello lanciato dai genitori di Alex Pretti, il 37enne ucciso da un agente federale a Minneapolis. "Le menzogne ripugnanti e disgustose diffuse dall'amministrazione Trump su x.com