alex pretti chi era il 37enne ucciso dagli agenti a minneapolis

Alex Pretti, 37 anni, è stato identificato dai suoi genitori come la persona uccisa dagli agenti federali dell’immigrazione a Minneapolis. Infermiere di terapia intensiva, Pretti era presente nella città durante le proteste. L’incidente ha sollevato interrogativi sulla gestione delle operazioni di polizia e sulle circostanze dell’accaduto. La vicenda è attualmente oggetto di indagine per chiarire i fatti e le responsabilità coinvolte.

Il manifestante ucciso da un agente federale dell’immigrazione a Minneapolis è stato identificato dai suoi genitori come Alex Pretti, infermiere di terapia intensiva. Il capo della polizia di Minneapolis, Brian O’Hara, ha dichiarato che è stato ucciso un uomo di 37 anni, ma ha rifiutato di identificarlo. Ha aggiunto che le informazioni su ciò che ha portato alla sparatoria sono limitate. I suoi familiari dicono che l’uomo ucciso era un infermiere di terapia intensiva presso l’Amministrazione dei Veterani che aveva molto a cuore le persone ed era sconvolto dalla repressione dell’immigrazione da parte del presidente Donald Trump nella sua città. 🔗 Leggi su Lapresse.it

