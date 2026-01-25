Minneapolis agenti federali uccidono uomo disarmato | esplode la protesta Il NY Times | In mano aveva il cellulare non la pistola

A Minneapolis, un uomo disarmato è stato ucciso da agenti federali, scatenando proteste. Secondo il NY Times, in suo possesso c’era solo un cellulare, non una pistola. La polizia, confermando la morte, ha precisato la presenza di agenti coinvolti. Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha chiesto un intervento della Casa Bianca, condannando l’uso della forza e chiedendo responsabilità.

Un altro morto su una strada innevata di Minneapolis, alle nove del mattino, neppure venti giorni dopo l’uccisione della sorridente Renee Good al volante della sua auto. Alex Pretti, 37 anni, infermiere: ucciso da un agente della Border Patrol che lontano dai confini va a caccia di immigrati illegali nelle città (specie) a guida democratica. E ancora una volta le immagini scioccanti dei video girati da passanti: sul marciapiede almeno sei agenti mascherati, con una divisa abborracciata che li fa sembrare paramilitari. In maniera caotica sono addosso a qualcuno che a terra cerca di divincolarsi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Minneapolis, agenti federali uccidono un uomo: esplode la protesta. Ice deporta bimba di due anni. Trump: «Agenti sono patrioti»

Minneapolis, agenti federali sparano e uccidono un uomo: esplode la protesta in città. E l'Ice deporta una bimba di due anni

