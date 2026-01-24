A Minneapolis, un uomo è stato ucciso da agenti federali, scatenando proteste nella città. La notizia è stata confermata dal capo della polizia Brian O'Hara. Nel frattempo, l'ICE ha deportato una bambina di due anni. Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha chiesto l'intervento della Casa Bianca per affrontare la situazione e le azioni degli agenti coinvolti.

Minneapolis nelle prime ore della giornata è stata teatro di un altro grave fatto di sangue: un gruppo di agenti federali (probabilmente della Border Patrol) ha catturato e malmenato un uomo in strada: una volta immobilizzato a terra l'uomo è stato bersaglio di alcuni colpi di pistola al petto e ucciso. La concitata scena è stata ripresa da alcuni testimoni; sul posto sono arrivati gli agenti locali che hanno fatto allontanare i presenti e sgomberare la zona. e l'episodio ha subito provocato la reazione del governatore del Minnesota Tim Walz: «Ho appena parlato con la Casa Bianca dopo questa orribile sparatoria - scrive Walz su X - Il presidente deve interrompere questa operazione, portare via dal Minnesota migliaia di agenti violenti e non addestrati. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Minneapolis, agenti federali sparano e uccidono un uomo: esplode la protesta in città. E l'Ice deporta una bimba di due anni

Minneapolis, agente federale spara e uccide un uomo in strada: esplode la protesta in città. E l'Ice deporta una bimba di due anni Un agente federale ha sparato e ucciso un uomo in strada a Minneapolis, provocando proteste nella città.

Minneapolis, agenti dell’ICE sparano e uccidono un altro uomo. Il governatore Walz: «Ora basta, Trump li fermi!» – Il videoA Minneapolis, nuovi interventi delle forze dell’ICE hanno portato alla morte di un uomo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Seconda sparatoria dell'Ice a Minneapolis: scontri con i manifestanti; Ancora proteste a Minneapolis, in una contromanifestazione anche uno dei graziati di a Capitol Hill - La ricostruzione dei vigili del fuoco; Minnesota sotto occupazione militare. L’Ice spara ancora; Governatore Minnesota mobilita la Guardia Nazionale per le proteste, Gramellini: Siamo di fronte a una guerra civile?.

Minneapolis, uomo ucciso dagli agenti dell'Ice. Il sindaco: State dalla parte dell'AmericaA Minneapolis agenti federali dell'immigrazione hanno sparato a un uomo di 51 anni, uccidendolo. La sparatoria è avvenuta nel contesto ... iltempo.it

Uomo ucciso dagli agenti federali a MinneapolisMINNEAPOLIS A Minneapolis agenti federali dell’immigrazione hanno sparato a un uomo di 51 anni che è morto. Ne ha dato notizia Associated Press che cita un documento ospedaliero a cui ha avuto accesso ... corrieredellacalabria.it

Nuova sparatoria a Minneapolis. Agenti dell’Ice fanno fuoco contro un uomo di 51 anni uccidendolo sul colpo. Secondo il Dipartimento della Sicurezza interna, la vittima “era in possesso di un’arma da fuoco con due caricatori e si era avvicinato agli agenti”. D - facebook.com facebook

#Minneapolis Gli agenti federali dell' #ICE hanno freddato un altro manifestante. La vittima è stata identificata come un cittadino americano descritto disarmato al momento degli spari #Resistance #MinnesotaStrong #ICEOut #Trump x.com